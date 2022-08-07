Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Константин Кольцов о «Салавате»: «Уважаем селекцию «Ак Барса». Но видим и свои плюсы – прежде всего в плане молодежи. Нужно жить будущим»

Константин Кольцов высказался о новой кадровой политике «Салавата» со ставкой на молодежь. – Ваши принципиальные соседи из «Ак Барса» очень мощно укрепились, тогда как вы летом потеряли всех лидеров-легионеров, а приобрели лишь загадочных Мерфи, Хмелевски и Хо-Сэнга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх