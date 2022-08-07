Константин Кольцов о «Салавате»: «Уважаем селекцию «Ак Барса». Но видим и свои плюсы – прежде всего в плане молодежи. Нужно жить будущим»

Константин Кольцов высказался о новой кадровой политике «Салавата» со ставкой на молодежь. – Ваши принципиальные соседи из «Ак Барса» очень мощно укрепились, тогда как вы летом потеряли всех лидеров-легионеров, а приобрели лишь загадочных Мерфи, Хмелевски и Хо-Сэнга.
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