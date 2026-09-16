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Регионы России

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Состояние Дональда Трампа выросло до 7,3 млрд долларов после выборов 2024 года

Состояние Дональда Трампа выросло до 7,3 млрд долларов после выборов 2024 года

Состояние президента США Дональда Трампа после выборов 2024 года увеличилось на 2,7 млрд долларов и достигло 7,3 млрд, сообщает Forbes.

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