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Financial Times: GTA VI заработает $3,2 млрд только за первый год

Financial Times: GTA VI заработает $3,2 млрд только за первый год

Аналитики предсказывают невероятный успех Grand Theft Auto VI. Согласно прогнозам компании DFC Intelligence, продажи игры превысят $3,2 млрд уже в первый год после выхода, при этом только предзаказы принесут более $1 млрд.

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