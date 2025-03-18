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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов отразил 21 из 22 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Поражение – 4-е подряд

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лайтнинг» (0:2). Поражение стало для 28-летнего россиянина 4-м подряд.

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