Военное обозрение

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В Ереване с участием Пашиняна идёт заседание комиссии по расследованию обстоятельств войны с Азербайджаном

В Ереване с участием Пашиняна идёт заседание комиссии по расследованию обстоятельств войны с Азербайджаном

Сегодня в столице Армении Ереване началось заседание следственной комиссии Национального Собрания по расследованию обстоятельств последнего военного конфликта с Азербайджаном в 2020 году.

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