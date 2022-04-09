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От рака не отгородишься. Главный онколог Минздрава — о возможностях медиков

От рака не отгородишься. Главный онколог Минздрава — о возможностях медиков

Можно ли вылечить онкозаболевания без импортных препаратов и оборудования? Рассказывает главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им.

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