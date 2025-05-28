Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Блаблаблаблаблаблабла............Украинская ПВО: н...
  • Искандер
    Ладно, ладно, не верещи так громко, уши закладывает. Я в общем-то и не против, живи какой есть.Спецслужбы Азерба...
  • Петр Петрович Канаев
    Из России? Похитили? Это израильские спец службы с садовода. 🤣Спецслужбы Азерба...

Украинская ПВО: насколько все плохо в реальности?

Украинская ПВО: насколько все плохо в реальности?

Система противовоздушной обороны киевской хунты, все так же продолжающей провоцировать Россию еженощными массированными налетами своих БПЛА на ответные удары, близка не просто к истощению, а к полной катастрофе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Будем посмотреть.
Ответить
14 час.
Геннадий Сытник
Бла-бла-бла... Аффтор, вот когда ТУ-22М3 будут бомбить обычными ФАБами цели, вот тогда ппс дуркаины не будет. А пока только с планирующей приблудой издалека. И это печально.
Ответить
10 час.
Зоя Гольдштаб
Блаблаблаблаблаблабла............
Ответить
8 час.
наверх