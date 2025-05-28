Система противовоздушной обороны киевской хунты, все так же продолжающей провоцировать Россию еженощными массированными налетами своих БПЛА на ответные удары, близка не просто к истощению, а к полной катастрофе.
Украинская ПВО: насколько все плохо в реальности?
Комментарии
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Алекс Сэм
Будем посмотреть.
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14 час.
Геннадий Сытник
Бла-бла-бла... Аффтор, вот когда ТУ-22М3 будут бомбить обычными ФАБами цели, вот тогда ппс дуркаины не будет. А пока только с планирующей приблудой издалека. И это печально.
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10 час.
Зоя Гольдштаб
Блаблаблаблаблаблабла............
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8 час.
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