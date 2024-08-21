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  • Олег Самойлов
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Беспрецедентная атака на Москву. Враг бил дронами более 2 часов: Белоусова призвали к рекордному ответу. 400 ФАБов на ВСУ лишь начало

Беспрецедентная атака на Москву. Враг бил дронами более 2 часов: Белоусова призвали к рекордному ответу. 400 ФАБов на ВСУ лишь начало

В ночь на 20 августа противник атаковал Москву – массированный удар дронами длился более 2 часов. Мэр столицы сообщил, что это стало одним из крупнейших налётов.

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