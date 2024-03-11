Коко Гауфф: «Некоторые люди этого не знают, но я не люблю слышать болельщиков перед матчем. Поэтому включаю громкую музыку»

Американка в день 20-летия обыграла в Индиан-Уэллс Лючию Бронцетти 6:2, 7:6(5). «Некоторые люди этого не знают – перед выходом на корт я люблю включать громкую музыку, потому что, если честно, не люблю слышать болельщиков перед матчем.