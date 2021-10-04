Мировое обозрение

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Пользователи пожаловались на проблемы в работе Viber

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Viber

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

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