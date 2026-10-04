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Татар-информ

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Мама певицы Аиши расплакалась, посмотрев клип дочери о ней

Мама певицы Аиши расплакалась, посмотрев клип дочери о ней

Певица татарской эстрады Аиша выпустила клип на новую песню, посвященную маме. Первой зрительницей работы стал самый близкий для артистки человек.

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