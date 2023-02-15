Героический мюзикл «Легенды»

В этом масштабном спектакле сочетаются великолепная музыка и эффектные сцены сражений. Их герои — русские богатыри, гладиаторы, викинги и мушкетёры, а действие разворачивается на просторах целого континента — в средневековой Европе и Древней Руси.
В этом масштабном спектакле сочетаются великолепная музыка и эффектные сцены сражений. Их герои — русские богатыри, гладиаторы, викинги и мушкетёры, а действие разворачивается на просторах целого континента — в средневековой Европе и Древней Руси.
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