"Забыла, что микрофон включен". Как Пугачёва на концерте проговорилась о своей "любви" к русским

Судя по высказываниям и поведению Аллы Пугачёвой, сбежавшая из России, но так и не нашедшая для себя постоянного пристанища, певица до сих пор уверена, что остаётся главной звездой отечественного шоу-бизнеса.
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