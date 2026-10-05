Saba: Войска Йемена вернули контроль над портом Моха

Йеменское государственное агентство новостей Saba сообщило, что войска, верные международно признанному правительству, вернули контроль над портовым городом Моха, отбитым 10 сентября у мятежников-хуситов после ожесточенных боев.
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