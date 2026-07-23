3 trades and im out E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Jesus2K24 First trade, I shouldve got out at $450-$500, market was up and down today, really hard to figure out which direction it wanted to go because it was retesting the hell out of a KEY LEVEL which was producing dojis all around the board.
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