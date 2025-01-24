Борис Титов назвал слухи о «больших проблемах китайской экономики» — психологической атакой со стороны соперников

Об этом специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил журналистам, комментируя последний отчет Государственного статистического управления КНР.