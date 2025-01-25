Хуситы угрожают США закрыть проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) рассматривает возможные меры в ответ на внесение США этого движения в список иностранных террористических организаций.
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