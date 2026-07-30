Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Латвия и Украина собрались вместе производить дроны

Латвия и Украина собрались вместе производить дроны

Латвия и Украина договорились о совместной разработке, производстве и испытаниях беспилотных систем. Соответствующие меморандумы подписали представители двух стран в Риге, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

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