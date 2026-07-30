Латвия и Украина собрались вместе производить дроны

Латвия и Украина договорились о совместной разработке, производстве и испытаниях беспилотных систем. Соответствующие меморандумы подписали представители двух стран в Риге, сообщили в Министерстве обороны Латвии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии