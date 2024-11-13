В Киевской области на месте падения обломков дрона загорелся склад

На территории Киевской области Украины загорелось складское помещение после произошедших взрывов. Об этом в среду, 13 ноября, заявил руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко в телеграм-канале.
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