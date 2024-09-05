Трамп пообещал создать комиссию во главе с Маском для аудита правительства

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на Нью-Йоркском экономическом форуме, объяснил, какую именно должность в администрации будет занимать предприниматель Илон Маск, если он победит на выборах в ноябре.
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