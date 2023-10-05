Тревога, стыд и вина – три эмоции, которые провоцируют переедание и приступы обжорства. Психотерапевт Светлана Бронникова в книге «Интуитивное питание» предлагает простые действенные способы решить проблему.
Три главные эмоции, которые мы заедаем
Комментарии
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Карпов Илья
Наше поведение может контролироваться нашей кишечной флорой, ее биоритмами. Посмотрите фильмы - детективы, где успокаивая человека, ему предлагают выпить воды. Глотательные движения дают сигнал флоре, что они добились своего и получат ПИТАНИЕ.Во т подумал, а что, если в таие моменты просто промывать пазухи носа чуть селеным раствором. Помните - Поплачь, - легче станет. Это охранительный рефлекс от перевозбуждения головного мозга, когда соленая слеза через канал в слезной кости попадает на слизистую носа и так срабатывает " предохранительный клапан", позволяющий мозгу изменить частоту мозговых волн на способствующие засыпанию. Думаю, что и дача определенных лекарств должна соответствовать определенным БИОРИТМАМ МОЗГА. Вот вам и эффект ПЛАЦЕБО. Да, это интересно и с тем, что иногда, у человека, принимающего пищу, наблюдаются течение из носа, приводящие к частому чиханию. Тут много чего есть интересного.
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15 час.
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