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Велемудр. Мир тесен.

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Три главные эмоции, которые мы заедаем

Три главные эмоции, которые мы заедаем

Тревога, стыд и вина – три эмоции, которые провоцируют переедание и приступы обжорства. Психотерапевт Светлана Бронникова в книге «Интуитивное питание» предлагает простые действенные способы решить проблему.

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Комментарии
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Карпов Илья
Наше поведение  может контролироваться нашей кишечной флорой, ее биоритмами. Посмотрите фильмы - детективы, где успокаивая человека, ему предлагают выпить воды. Глотательные движения дают сигнал флоре, что они добились своего  и получат ПИТАНИЕ.Во т подумал, а что, если в таие моменты просто промывать пазухи носа чуть селеным раствором. Помните - Поплачь, - легче станет. Это охранительный рефлекс от перевозбуждения головного мозга, когда соленая слеза через канал в слезной кости попадает на слизистую носа и так срабатывает &quot; предохранительный клапан&quot;, позволяющий мозгу изменить частоту мозговых волн на способствующие засыпанию. Думаю, что и дача определенных лекарств должна соответствовать определенным БИОРИТМАМ МОЗГА. Вот вам и эффект ПЛАЦЕБО. Да, это интересно и с тем, что иногда, у человека, принимающего пищу, наблюдаются течение из носа, приводящие к частому чиханию. Тут много чего есть интересного.
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