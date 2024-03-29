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"Яндекс Браузер" ежедневно видит 1,5 млн попыток переходов на фишинговые сайты

"Яндекс Браузер" ежедневно видит 1,5 млн попыток переходов на фишинговые сайты

Компания "Яндекс" добавила в "Яндекс Браузер" нейросети, которые в режиме реального времени проверяют безопасность сайтов и помогают защитить пользователей от интернет-мошенников, пытающихся украсть данные через фишинговые сайты.

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