"И это не тайфун": синоптики предупредили о чрезвычайно опасном явлении во Владивостоке

Синоптики предупреждают жителей Владивостока об опасном явление, которое придет в город. По информации, опубликованной на метеорологическом портале "Расписание погоды", аходиться на улице в это время небезопасно.
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