Ну вы слышали, конечно? Обитель счастья и оазис всего прекрасного на свете (Изр-ль) в честь пятидесятилетия противостояния накрывается медным тазом! - На него напали неотесанные бородатые дядьки в тапках! Я всегда говорила, - судьба, она такая.
Ой, а как же там не наши-то?
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Не все ли равно!?! Они уже не наши, не жаль!
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1 д.
E
Ed
Вы все еще не верите в Бога? А реальность вас никак не смущает? Други атеисты, да вы идиоты!
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1 д.
Людмила Абрамова
а что интересная жизнь они такую и хотели..шарик большой,бегай пока не споткнешься! Главное в Россию не забегают пусть! а вообще хватит их постить тошнит уже от них
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23 час.
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