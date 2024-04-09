Разработчики Senua's Saga: Hellblade 2 объявили о проведении прямой трансляции Релиз Sen...

Разработчики Senua's Saga: Hellblade 2 объявили о проведении прямой трансляцииРелиз Senua’s Saga: Hellblade II состоится в следующем месяце, и студия-разработчик Ninja Theory проведет прямую трансляцию сегодня, 9 апреля, в 16:00 по МСК.