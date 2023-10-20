Суд в Москве заочно арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для МВД и Минобороны

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца Михаила Педана по обвинению в мошенничестве и ограничении конкуренции при поставках форменной одежды, в том числе шапок ушанок, для МВД, ФСО и Минобороны.
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