СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Мигрант никогда не станет россиянином! Они -нахлебники и дармоеды!"Нарушили клятву"...
  • tatyanadavydkina
    Раз взяла оружие значит враг. И нечего придумывать что мы не тронем женщин. Зеля вот на это и расчитывает. Эти стервы...Самое страшное пр...
  • Валерий Ребров
    А лучше взять в плен,чтоб востановить демографию,убила 17 человек,должна 18 родитьСамое страшное пр...

Не пора ли южнорусским вслед за боратами отправиться?

Вот     что   мне  пришло  в  голову.    Как  вы  знаете,      на    днях  суд    арестовал    на  два  месяца   (за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства)    некоего  Бората главу узбекской диаспоры "Ватандош" Усмана Баратова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх