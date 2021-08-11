ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 августа 2021 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1150 =Бескорыстное служение Земле, людям и Миру - самое лучшее питание для внутренней сути, для Души и Духа = Вселенная знает, как лучше.