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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 августа 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 августа 2021 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1150 =Бескорыстное служение Земле, людям и Миру - самое лучшее питание для внутренней сути, для Души и Духа = Вселенная знает, как лучше.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Если владеешь искусством одиночества, это делает тебя сильным, свободным и бесстрашным". БЛАГОДАРЮ!

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