Вот вы не верили, а это случилось. И я всегда писал об этом - гражданская война в США неминуема. Правда, причину называл другую.
Понеслось! Бой на границе Оклахомы и Техаса, 10 отрядов идут на помощь сепаратистам
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СЕРГЕЙ Лютов
Для особо одаренных! https://dzen.ru/a/XF7qijLQrQCyDI1I
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42 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
https://pikabu.ru/story/shkolyi_anglii_pereshli_na_sovetskuyu_sistemu_obrazovaniya_7275288
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41 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
https://topnovoje.mirtesen.ru/blog/43130848843/Prestizhnyie-shkolyi-Anglii-pereshli-na-«sovetskuyu»-sistemu-obr
Престижные школы Англии перешли на «советскую» систему образования, и планируют полностью перенять опыт СССР - Страница простого жизненного позитива - 4 апреля - 43130848843
Страница простого жизненного позитива - МирТесен
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40 мин.
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