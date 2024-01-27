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Понеслось! Бой на границе Оклахомы и Техаса, 10 отрядов идут на помощь сепаратистам

Понеслось! Бой на границе Оклахомы и Техаса, 10 отрядов идут на помощь сепаратистам

Вот вы не верили, а это случилось. И я всегда писал об этом - гражданская война в США неминуема. Правда, причину называл другую.

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Престижные школы Англии перешли на «советскую» систему образования, и планируют полностью перенять опыт СССР - Страница простого жизненного позитива - 4 апреля - 43130848843
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