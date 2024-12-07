Россия и Парагвай ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ближайшие 2 года (Sport24)

«Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года.
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