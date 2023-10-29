Макаревичу срывают концерты в Средней Азии из-за поддержки Израиля

Андрей Макаревич (внесен в РФ в реестр иноагентов) сообщил, что некие люди угрожают организаторам его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, из-за чего его среднеазиатский тур оказался под угрозой срыва.
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