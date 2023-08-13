Собянин: С начала года в Москве построили 62 социальных объекта

С начала года в Москве построили 25 км дорог В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года в столице было построено 62 социальных объекта, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спорткомплексы.
С начала года в Москве построили 25 км дорог В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года в столице было построено 62 социальных объекта, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спорткомплексы.
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