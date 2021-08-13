Звезду k-pop приговорили к трем годам тюрьмы за организацию занятий проституцией

Военный уд в Южной Корее приговорил кей-поп звезду Сынри (Ли Сын Хена) — солиста популярного корейского бойз-бенда Big Bang - к трем годам тюремного заключения за различные преступления, включая предоставление проституток иностранным бизнесменам.
Военный уд в Южной Корее приговорил кей-поп звезду Сынри (Ли Сын Хена) — солиста популярного корейского бойз-бенда Big Bang - к трем годам тюремного заключения за различные преступления, включая предоставление проституток иностранным бизнесменам.
Свежие комментарии