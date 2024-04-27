Преподаватель Шутов: пауэрбанк может взорваться из-за повреждений

Многие россияне считают, что во время зарядки их смартфон может взорваться, однако подобные случаи происходят крайне редко и являются исключением, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
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