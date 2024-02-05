Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новую врачебную амбулаторию, строящуюся в п. Гавердовском

Амбулаторияна рассчитана на 50 посещений в смену, ее площадь составляет 420 кв. метров. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» здесь созданы все условия для качественной работы медперсонала и приема пациентов.
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