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"Не прошли проверку на верность", но живут в России: Опасную группу мигрантов выделил Михалков

"Не прошли проверку на верность", но живут в России: Опасную группу мигрантов выделил Михалков

Никита Михалков выделил опасную группу мигрантов, прежде всего - вчерашних. Это люди, которые де-факто "не прошли проверку на верность", но прямо сейчас живут в России.

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