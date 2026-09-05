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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайлер Дорси: «Хотел бы остаться в «Олимпиакосе», но никаких договоренностей даже близко нет»

Тайлер Дорси помог « Олимпиакосу » выиграть Евролигу, набирая 15,9 очка, 2,3 подбора и 2,6 передачи в среднем в прошедшем сезоне при 38,6% точности из-за дуги.

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