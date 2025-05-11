«Засуньте свое перемирие в одно место!» Инсайдеры: Путин унизил Трампа — СВО продолжится по жесткому сценарию

Автор: Валентин Меликов Кремль зол на президента США Дональда Трампа, который ради ресурсной сделки с Киевом уничтожил все шансы на завершение конфликта на Украине и пытается навязать России один за другим неприемлемые варианты «перемирия», говорят инсайдеры.
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