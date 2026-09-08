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Происшествия

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Перед судом в Краснодарском крае предстанет женщина-курьер мошенников

Следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 65-летней жительницы Ростовской области по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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