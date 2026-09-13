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Рыбакина выиграла US Open, победы «Зенита», «Арсенала» и «Реала», ничья ЦСКА после удаления Рейса, 8 шайб «Спартака», Инфантино пойдет на новый срок и другие новости

1. «Зенит» дома победил «Локомотив» (2:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. Не обошлось без спорных эпизодов: Бабкин сыграл рукой в штрафной, перед голом москвичей был стык Еремеева и Барриоса.

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