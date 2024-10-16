"Продают контрафакт". SHAMAN решил защищать свои права

SHAMAN решил защищать свои права и обратился в Роспатент.Заслуженный артист России, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) подал документы на регистрацию товарного знака "Я русский" по некоторым категориям товаров для защиты репутации.