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Царьград

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Посольство России: поставленные из Австралии Abrams сгорят на Украине

Посольство России: поставленные из Австралии Abrams сгорят на Украине

Австралия собирается предоставить выведенные из эксплуатации танки M1A1 Abrams, но они просто сгорят на Украине.

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