В седьмой раз в Севастополе прошел спортивно-патриотический фестиваль «Мужество, честь, сила!».С работой спасательных служб на практике познакомились ученики кадетских классов, нахимовцы и выпускники училища.
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