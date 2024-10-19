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В седьмой раз в Севастополе прошел спортивно-патриотический фестиваль «Мужество, честь, сила!»

В седьмой раз в Севастополе прошел спортивно-патриотический фестиваль «Мужество, честь, сила!»

В седьмой раз в Севастополе прошел спортивно-патриотический фестиваль «Мужество, честь, сила!».С работой спасательных служб на практике познакомились ученики кадетских классов, нахимовцы и выпускники училища.

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