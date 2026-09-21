Минфин РФ закупит алмазы в Гохран в течение 2023 года

Минфин РФ планирует небольшие закупки алмазов в Гохран в 2023 году. Замминистра Алексей Моисеев заявил на Московском финансовом форуме, что основным приоритетом остаётся скупка золота, и закупки алмазов зависят от рыночной ситуации.