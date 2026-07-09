В ночь на 9 июля Калужскую область атаковали беспилотники

В ночь на 9 июля Калужская область отражала атаку БПЛА. По данным губернатора Владислава Шапши, сегодня ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника над территориями Перемышльского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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