Александр РоманченкоПолитикаГунны - это славяне или не славяне? Неальтернативная история Гунны - это славяне или не славяне? О гуннах, кажется, написано много.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...О гуннах, кажется, написано много. Но до сих пор нет полной ясности, откуда взялся и куда делся этот народ, кто были его предки и потомки. Доминирует версия, что гунны - это потомки центрально-азиатских хунну (сюнну). Об этногенезе хунну я писал, например, в статье "Хунну - тюркоязычные европеоиды с монголоидной внешностью". Но часто можно слышать, что гунны – это предки славян. Давайте разбираться. ..."Комментировать
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