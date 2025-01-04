Собянин: Обеспечение продовольственной безопасности — один из приоритетов Москвы

Власти поддерживают развитие многоформатной розничной торговли Мэр Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что Москва ежегодно потребляет около 13,1 млн тонн продуктов питания, и одной из главных задач правительства является обеспечение продовольственной безопасности.
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