В Адыгее обсуждены вопросы обеспечения правопорядка 

Предупреждение вовлечения иностранных граждан в криминальную среду и экстремистскую деятельность, меры по поддержанию общественно-политической стабильности, а также гармонизации межнациональных отношений – эти и другие вопросы обсудили на заседании Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА.