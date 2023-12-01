Астрахань. Итоги ноября-2023. Недвижимость кое-где падает и разбирается. Зато с «движимостью» ситуация улучшается

В ноябре, увы, падала не только температура. Падал снег, падала перед Новым годом платежеспособность населения, падал рейтинг Астрахани, потому что Дмитрий Губерниев и Анфиса Чехова остались ею недовольны.
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