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Путин не отменял команду остановить удары по энергообъектам, несмотря на провокации ВСУ

Путин не отменял команду остановить удары по энергообъектам, несмотря на провокации ВСУ

Об этом рассказал представитель Кремля.Других команд Владимира Путина, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, не было.

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